Fas'taki Asalet ve Çağdaşlık Partisi: Seçimlerde olumlu sonuçlar elde ettik

AA

Parti Genel Sekreteri Abdullatif Vehbi'nin, seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmesi, PAM'ın resmi internet sitesinde paylaşıldı.

PAM'ın seçimlerde çok olumlu sonuçlar elde ettiğini, parti içi yaşadıkları bazı sıkıntılara rağmen ikinciliği korumayı başardıklarını aktaran Vehbi, partinin ilerleyen günlerde seçim sonuçlarını değerlendirmek için toplantı yapacağını ifade etti.

Fas İçişleri Bakanı Abdulvafi Leftit, bu sabah yaptığı açıklamada, yüzde 96’sı sayılan oylarda, 395 sandalyeli meclise, 97 milletvekili çıkarmayı başaran Milli Bağımsızlar Birliğinin (RNI) seçimlerin galibi olduğunu söylemişti.

Asalet ve Çağdaşlık Partisi’nin 82, İstiklal Partisi’nin 78, Sosyalist Birlik’in 35, Halk Hareketi’nin 26, İlerleme ve Sosyalizm’in 20, Anayasal Birlik’in 18 sandalye kazandığını kaydetmişti.

Leftit, 2016 seçimlerinde 125 sandalye alan iktidarın büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (PJD) ise 12 sandalye de kaldığını ifade ettiği açıklamasında, kalan 12 sandalyenin ise kalan 12 parti arasında dağıldığını ifade etmişti.