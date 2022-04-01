Fas'taki Adalet ve Kalkınma Partisi'nden 'başarısızlık' yorumu

AA

Benkiran, partisinin ülkenin kuzey batısında düzenlenen kongresinde yaptığı konuşmada, “PJD’nin son seçimlerde başarısızlığa uğramasının sebebi, toplumumuzu, devletimizi, bölgesel ve küresel koşulları anlayamamamız ve kavrayamamamızdı.” dedi.

Sebebi ne olursa olsun başarısızlığa uğradıklarına vurgu yapan Benkiran, “Başarısızlık, nedenleri ne olursa olsun, başarısızlık olarak kalır. Kötü bir başarısızlıktı, çünkü hiçbir siyasi parti partimizin başına gelenleri yaşamadı.” ifadelerini kullandı.

Benkiran, “Meclis'te, 125 milletvekili ile birinci sıradan 13 milletvekili ile sekizinci sıraya düştük.” şeklinde konuştu.

Fas'ta 8 Eylül 2021'de yapılan genel seçimleri 102 milletvekilli çıkaran Milli Bağımsızlar Birliği Partisi (RNI) birinci sırada tamamlamıştı. Asalet ve Çağdaşlık Partisi 86 milletvekiliyle ikinci, İstiklal Partisi ise 81 sandalyeyle üçüncü sırada yer almıştı.

RNI lideri Aziz Ahnuş, 22 Eylül’de yaptığı açıklamayla yeni koalisyonu oluşturma noktasında "Asalet ve Çağdaşlık Partisi" ve "İstiklal Partisi" ile anlaştıklarını duyurmuştu.

Fas Kralı 6. Muhammed, 7 Ekim’de Aziz Ahnuş liderliğindeki yeni hükümeti onaylamıştı.

Fas’ta 2011’den beri iktidarda olan PJD ise söz konusu seçimlerde 395 sandalyeli Meclis'te sadece 13 milletvekili çıkarabilmiş ve muhalefet saflarına geri dönmüştü.