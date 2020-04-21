Fas'ta sorumlu olduğu hapishanede koronavirüs çıkan müdür görevden alındı

Hapishaneler Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Verzazat kentinde bir cezaevinde 60 görevli ve 6 mahkumda Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Müdürün görevden alındığının ifade edildiği açıklamada, tüm mahkumların teste tabi tutulacağı kaydedildi.

Açıklamada, mahkum ve hapishane görevlilerinin ülkede uygulanan sağlık protokollerine göre tedavi edileceği ifade edilidi.

Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, ülkede 3 bin 46 Kovid-19 vakası bulunuyor.