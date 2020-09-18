Fas'ta Kovid-19 salgınında bir günde görülen en yüksek vaka sayısı kaydedildi

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 28 kişi daha hayatını kaybetti ve 2 bin 488 kişide virüs tespit edildi.
Ülkede toplam ölü sayısı 1714'e, vaka sayısı 94 bin 504'e ve iyileşen sayısı da 1962 artışla 74 bin 930'a ulaştı.
Fas Sağlık Bakanı Halid Eyt el-Talib, Meclisteki konuşmasında, ülkedeki durumun endişe verici olduğunu ancak sağlık ekiplerinin salgının yayılmasını kontrol altına almak için gösterdiği çabaları aşan bir seviyeye ulaşmadığını belirtti.
Ülkedeki salgın durumunun, karantina kısıtlamalarının kaldırılmasıyla geçilen ikinci aşamadan sonra kötüleştiğini belirten Talib, 8 büyük kente giriş çıkışların kapatılması gerektiğini belirtti.
Talib, karantina döneminde ülkede virüsün yayılma hızını yüzde 80 azaltıldığını anımsattı.
Fas'ta hükümet 9 Eylül'de aldığı kararla salgınla mücadele kapsamında olağanüstü halin10 Ekim'e kadar uzatılması yönünde karar almıştı. Olağanüstü durum gereğince hükümet, salgınının çeşitli düzeylerdeki etkilerini sınırlandırmak için istisnai önlemler alabilir.
- Enerji Bakanında da virüs tespit edildi
Öte yandan Fas Enerji, Maden ve Çevre Bakanı Aziz er-Rabbah, virüse yakalandığını açıkladı.
Rabbah, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, tahliller sonucu enfekte olduğunun tespit edildiği bilgisini paylaştı.
Fas'ta bakanlar arasında daha önce de Fas Ekipman, Ulaştırma, Lojistik ve Su Bakanı Abdulkadir Amara virüse yakalanmıştı.
,Khalid Mejdoup
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