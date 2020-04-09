Fas'ta koronavirüs nedeniyle değişen alışkanlıklar kalıcı olacak mı?

AA

Hükümetin aldığı tedbirler, halkı caddelerden, sokaklardan soyutlayarak, evlerinde kendilerini izole etmeye yöneltti. Bu yeni durum, halkın sağlığı için günlük alışkanlıklarını bir kenara bırakmasına yol açtı.

Faslı uzmanlar, koronavirüs nedeniyle toplumun alışkanlıklarının değişmesini ve bunun kalıcı olup olmayacağını AA muhabirine değerlendirdi.

- "Koronavirüs yeni bir kültürün doğmasına neden olacak"

Fes kentindeki Sidi Muhammed bin Abdullah Üniversitesi'nde Sosyoloji Profesörü Ahmed Şerak, vatandaşları evlerinde kalmaya zorlamanın, sosyal izolasyon olarak adlandırılabileceğini belirtti.

Böyle sağlıkla ilgili olağanüstü durumların, insanların ailenin varlığını daha çok hissettiği zamanlar olduğuna dikkati çeken Şerak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Faslıların koronavirüs nedeniyle evlerinde kalmaları, sağlık alanında ve davranışları düzeyinde yeni bir kültürün doğmasına neden olacak. Salgın Faslıların hayatlarında sosyal dönüşümler yaratacak, selamlaşmayla ilgili davranışları yok edecek bir imtihan oldu. "

- "Bu durum davranış değişikliğine yol açmaz"

Fas'taki Maarif Araştırma Merkezi'ndeki araştırmacılarından Mustafa Benzrevale, insanlığın paradokslarla dolu yeni bir durumla karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

Faslıların bir kısmının, eve, aileye bağlanarak, okumalar yapmak gibi hayatın yoğunluğu içerisinde terk edilmiş ritüellere dönerek bu duruma uyum sağlamada istekli olduğuna da işaret eden Benzrevale, şunları söyledi:

"Bir başka kesim daha var ki; önlemlerle ilgili yeni davranışlara uyum sağlayamadı. Dolayısıyla dışarıda gezme, ziyaretler, çarşıya gitme, düğün organizasyonları yapma gibi alışkanlıklarını sürdürüyor. "

Benzrevale, "Olağanüstü bir durumla karşı karşıyayız. Bu Fas toplumunda ani ya da kısmi değişiklikler dışında pek bir davranış değişikliğine yol açmayacaktır." dedi.

- "Değişimler aniden değil zamanla olur"

Salgın gibi aniden gelişen durumların toplumsal değişime yol açmayacağını savunan Benzrevale, davranışsal değişim sürecinin aniden değil zamana yayılarak olabileceğini vurguladı.

Benzrevale, bu salgının nüfus yoğunluğu olan büyük kentlerde yaşayanlara davranışlarında büyük değişiklikler yapmayı dayattığını ancak kırsal kesimlerde durumun farklı olduğunu kaydetti.

Fas Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e, vaka sayısı 1275'e yükseldi.

Fas'ta 20 Mart'ta Kovid-19 nedeniyle sağlık alanında olağanüstü hal ilan edilmişti. Kovid-19'un kontrol altında tutulması amacıyla vatandaşların bulundukları yerden çıkabilmeleri için yetkili makamlardan resmi belge alınması şartı getirilmişti.