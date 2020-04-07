Fas'ta fırın malzemeleri fabrikası, maske üreten tesise dönüştü

AA

Tesisin iletişim sorumlusu Emin Binnur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fabrikanın cam maske üretimi yapan bir tesise dönüşmesi fikrinin, şirket yetkililerinin Kovid-19'la mücadele kapsamında tesisin sunulabileceği katkıları araştırması sonucunda ortaya çıktığını söyledi.

Binnur, şirket mühendislerinin fabrikanın hastanelerde kullanılan cam maske üretimine uygun donanıma sahip olduğunu tespit etmeleri üzerine bu adımın atıldığını belirtti.

Şirketin attığı bu adımla salgınla mücadelede vatani bir görevi yerine getirdiğini vurgulayan Binnur, "Dünya genelinde ve Fas'ta bu çeşit maske üretiminin kısıtlı olduğu biliniyor. Bu maskelerin üretilmesinin amacı sağlık görevlilerine, emniyet güçlerine ve temizlik işçilerine ücretsiz dağıtmaktır." ifadelerini kullandı.

- Üretimin başlaması

Şirket mühendislerinin tasarladığı prototip maskelerin hastanelere ücretsiz dağıtılarak testlerinin yapıldığını ifade eden Binnur, doktorların onayının ardından üretime başlandığını söyledi.

Binnur, üretilen maskelerin tesisin kapasitesi ölçeğinde Rabat, Kazablanka ve Sale'de devlet hastanelerine ücretsiz dağıtımının başladığını kaydetti.

- Şirkete mali destek teklifleri

Gönüllülük esasına dayalı atılan bu adımın kısa sürede duyulduğunu aktaran Binnur, şirketin birçok mali destek teklifi aldığını, kalitesi, sterilize edilebilmesi ve tekrar kullanılabilmesi özelliklerinden dolayı maskeye birçok özel hastane ve klinikten de talep geldiğini söyledi.

Binnur, bu girişimle salgınla mücadelede ulusal çabalara katkı sunmaktan mutlu olduklarını, kamu kurumlarına ücretsiz dağıtmak üzere, özele ise ücretiyle sattıkları günlük ortalama 80 maske üretimi kapasitesine ulaştıklarını ifade etti.

Fas, Kovid-19'la mücadele kapsamında 20 Nisan'a kadar sokağa çıkma yasağı kararı almıştı.

Fas Sağlık Bakanlığı, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 83, vaka sayısını ise 1141 olarak açıklamıştı.