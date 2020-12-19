Fas'ta 127 sığınmacı yakalandı

Fas haber ajansı MAP'ın askeri bir kaynaktan aktardığı habere göre, Kraliyet Deniz Kuvvetleri'ne bağlı sahil güvenlik güçleri, Akdeniz açıklarında şişme botlar içinde 127 sığınmacı yakaladı.

Açıklamada, yakalanan sığınmacıların çoğunun Sahra Altı Afrika'dan olduğu, aralarında 14 kadın ve 2 çocuğun bulunduğu kaydedildi.

Sığınmacıların, haklarında işlem başlatılmak üzere emniyet güçlerine teslim edildiği aktarıldı.