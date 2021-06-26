Fas Milli Bisiklet Takımı, Tokyo Olimpiyatları öncesinde Erciyes'te kamp yapacak

AA

Fas Bisiklet Federasyonu, Facebook sayfasından yapılan açıklamada, Milli takım oyuncularının 12 Temmuz'a kadar Erciyes Dağı'nda sürecek kamp çalışmaları için cuma günü Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Açıklamada, Erciyes Dağı'nın Japonya'da yarışların yapılacağı Fuji Dağı'nı simüle etme kapsamında seçildiği kaydedildi.

Geçen yıl yapılması planlanan Tokyo Olimpiyatları, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) nedeniyle bir yıl ertelemeli olarak 23 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek.