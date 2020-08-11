Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerDünya

Fas Meclis Başkanı: "Arap Birliğinin köklü reformlara ihtiyacı var"

Fas Meclis Başkanı El-Habib el-Maliki, Arap Birliğinin kapsamlı reformlara ihtiyacı olduğunu söyledi.

11.08.2020 - 12:03 | Güncelleme: ABONE OL
Fas Meclis Başkanı:
AA

Maliki, Filistin devlet televizyonuna verdiği röportajda, Arap dünyasının genel durumu ve Filistin meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Arap coğrafyasındaki genel durumun iyi olmadığını belirten Maliki, "Arap Birliğinin bu aşamanın taleplerini yerine getirmesi için köklü reformlara ihtiyacı var." dedi. Maliki, gerekli gördüğü reformların içeriğine dair bilgi vermedi.

- Filistin uzlaşısının Arap dünyası açısından önemine vurgu

Arap dünyası için belirleyici olan Filistin meselesine inancını ifade eden Maliki, Filistin davasında ulusal birliğin, mücadele ve direnişin geleceği için hayati bir gereklilik olduğunu belirtti.

Maliki, Filistin ve Arap saflarının birleşmesiyle, Arap dünyasının son yıllardaki kayıplarının geri kazanılabileceğini söyledi.

"Filistin uzlaşısı, Arap coğrafyasındaki birliğe de yardımcı olacaktır. Filistin uzlaşının aksadığı ölçüde Arap safları arasında bölünmeler oluyor." diyen Maliki, ülkesinin Filistin topraklarının korunmasına destek veren tutumunun altını çizdi.

Maliki, ayrıca İsrail hükümetinin Filistin topraklarını "ilhak" girişimlerine de tepki gösterdi.

Faslı siyasetçi, Tel Aviv yönetimine, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların serbest bırakılması ve Filistinli mültecilerin topraklarına geri dönmesi çağrısında bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Dilenciden 'Oscarlık' performans! Kıskıvrak yakalandı
Dilenciden 'Oscarlık' performans! Kıskıvrak yakalandı
Ünlü iş insanına büyük şok! Gözaltına alındı
Ünlü iş insanına büyük şok! Gözaltına alındı
Bu defa ayak pozuyla gündem oldu... O yorumlara ilginç yanıt
Bu defa ayak pozuyla gündem oldu... O yorumlara ilginç yanıt
Tatilcilere büyük şok! Kiraladıkları villaya gelince ortaya çıktı
Tatilcilere büyük şok! Kiraladıkları villaya gelince ortaya çıktı
Zaferin 105'inci yılı
Zaferin 105'inci yılı
Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetim - DÜZCE
Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetim - DÜZCE
"Alacak" meselesinden çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü - KONYA
Devletten aldığı hibeyle başladığı besicilikle ailesinin geçimini sağlıyor - ERZURUM
Devletten aldığı hibeyle başladığı besicilikle ailesinin geçimini sağlıyor - ERZURUM

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X