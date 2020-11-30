Fas Kralı: "Filistin davası, Orta Doğu'da kalıcı çözümün anahtarı"

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Kral 6. Muhammed, "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" münasebetiyle Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Halkının Devredilemez Haklarının İcra Komitesi Başkanı Cheikh Niang'a gönderdiği mesajda, "Filistin davası, Orta Doğu'da kapsamlı ve kalıcı çözümün, tüm bölge halklarının barış ve güvenlik içerisinde yaşamasını sağlayan uluslararası meşruiyete uygun çözümün anahtarıdır." ifadelerini kullandı.

İsrail ve Filistin arasında 2014'te duran barış müzakerelerine değinen Fas Kralı, barış sürecindeki tıkanıklık halinin aşılması, İsrail ve Filistinliler arasında doğrudan müzakerelerin yeniden canlandırılması için uluslararası çabaların artırılması gerektiğini vurguladı.

Kral 6. Muhammed, işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail'in tek taraflı uygulamalarının çözümü rehin aldığına, çatışmayı körüklediğine ve aşırılığı artırdığına dikkati çekti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 29 Kasım 1977'de aldığı karar doğrultusunda, Filistin sorununun çözümüne destek vermek amacıyla 1978 yılından bu yana her yıl 29 Kasım "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" olarak kutlanıyor.