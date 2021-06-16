Fas Kralı 6. Muhammed, İsrail’in yeni Başbakanı Bennett’i kutladı

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Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre, Kral 6. Muhammed, Bennett’e gönderdiği telgrafta, "Tüm samimiyetimle görevinizde başarılı olmanızı dilerim. Fas devleti, Ortadoğu’da halkların bir arada yaşamasına olanak sağlayan adil ve kalıcı bir barışın sağlanması için, iyi niyetli aktif rolünü sürdürme azmi ve isteğindedir." ifadelerine yer verdi.

İsrail'de Gelecek Var ve Yamina partilerinin öncülük ettiği koalisyon hükümeti, 120 sandalyeli Meclis'te 60 milletvekilinin desteğiyle güvenoyu alarak göreve başladı.

Koalisyon hükümetinin güvenoyu almasıyla Binyamin Netanyahu, 12 yıldır oturduğu başbakanlık koltuğunu, basına kapalı düzenlenen törenle Naftali Bennett’e devretti. İsrail’de yeni kurulan hükümette başbakanlık görevi, koalisyon ortakları Naftali Bennett ve Yair Lapid arasında 2’şer yıl dönüşümlü olarak yapılacak.

İsrail ve Fas arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 2. İntifada'nın başladığı 2000 yılında Fas tarafından durdurulmuştu. Fas Kralı 6. Muhammed, 10 Aralık 2020'de İsrail ile ilişkilerin yeniden kurulacağını duyurmuş, bu kapsamda iki ülke arasında aynı ay içinde 4 anlaşma imzalanmıştı. Fas, bu kararla, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE),Bahreyn ve Sudan'ın ardından İsrail'le ‘normalleşme’ anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi olmuştu.