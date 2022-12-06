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Haberler Dünya Kupası 2022 CANLI İZLE | Fas-İspanya maçı canlı yayın

Fas-İspanya maçı CANLI YAYIN

Fas - İspanya maçının canlı anlatımı HTSPOR'DA... 2022 Dünya Kupası son 16 turunda Fas ile İspanya karşı karşıya geliyor. F Grubu'nu Hırvatistan ve Belçika'nın önünde lider bitirerek dikkat çeken Fas, İspanya karşısında sürpriz yapmak istiyor. Fas İspanya maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

Giriş: 06.12.2022 - 16:18 | Güncelleme: ABONE OL
CANLI İZLE | Fas-İspanya maçı canlı yayın

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas ile İspanya, son 16 turu maçında karşı karşıya geliyor.

STAT: Education City
HAKEM: Fernando Rapallini (Arjantin)
SAAT: 18.00
YAYIN: TRT 1

FAS: Bono, Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui, Ounahi, Amrabat, Amallah, Ziyech, Boufal, En-Nesyri
TEKNİK DİREKTÖR: Walid Regragui

İSPANYA: Simon, Llorente, Rodri, Laporte, Alba, Busquets, Gavi, Pedri, Ferran Torres, Olmo, Asensio
TEKNİK DİREKTÖR: Luis Enrique

Katar'da düzenlenen turnuvada sergilediği performansla dikkatleri üzerine toplayan Fas, F Grubu'nu 7 puanla lider tamamladı.

İlk maçında Hırvatistan ile 0-0 berabere kalan Afrika temsilcisi, Belçika'yı 2-0 ve Kanada'yı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

İspanya ise çok iyi başladığı grup aşamasını istediği gibi bitiremedi. İlk randevusunda Kosta Rika'yı 7-0 yenen İspanya, Almanya ile 1-1 berabere kalırken, son maçında ise Japonya'ya 2-1 mağlup oldu. İspanya, E Grubu'nu 4 puan ve averajla ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finalde Portekiz-İsviçre eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

İki takım, Dünya Kupası'nda ikinci kez rakip olacak. 2018 Rusya'da oynanan grup maçı 2-2 berabere sonuçlanmıştı.

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