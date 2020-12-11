Fas'ın İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesine sosyal medyadan tepki yağdı

AA

Twitter üzerinden açılan "ihanet anlaşması" etiketi, kısa sürede en çok ilgi görenlerde ilk üçarasına girdi.

Kullanıcılar, anlaşmayı "utanç denizine düşmek" olarak yorumlarken, "Anlaşma ihanettir ve bu karar halkı temsil etmiyor", "İstila, istila olarak, ihanet de ihanet olarak kalacak" gibi mesajlar paylaştı.

Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalının ünlü sunucusu Hatice bin Gina da yaptığı paylaşımda, "Bütün dünya imzalasa bile anlaşma ihanet olarak kalacak." ifadelerini kullandı.

Fas son 4 ay içinde İsrail ile ilişkileri normalleştiren 4'üncü ülke oldu. Daha önce ABD’nin ara buluculuğunda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE),Bahreyn ve Sudan, İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyi kabul etmişti.