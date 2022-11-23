Dünya Kupası'nın son finalisti Hırvatistan, 2022 Katar'da F Grubu'ndaki ilk maçında Fas ile karşılaşıyor. SAAT: 13.00

HAKEM: Fernando Rapallini (Arjantin)

STAT: Al Bayt Stadı

YAYIN: TRT 1 FAS: Bounou, Attiyat Allah, Aguerd, Hakimi, Jabrane, Ounahi, Ziyech, Saiss, Boufal, En-Nesyri, Amallah HIRVATİSTAN: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Vlasic, Kramaric, Perisic

MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ İki ülke milli takımları daha önce 1 kez karşı karşıya geldi. 1996'da Fas'ta oynanan hazırlık maçı 2-2 sona erdi. Grubun diğer maçı ise Ahmed Bin Ali Stadı'nda TSİ 22.00'de Belçika ile Kanada arasında yapılacak.

HIRVATLARIN LİDERİ MODRIC Hırvatistan'ın Dünya Kupası'nda en güvendiği isimlerin başında deneyimli yıldızı Luka Modric geliyor. Real Madrid forması giyen orta saha oyuncusu, teknik direktör Zlatko Dalic'in de saha içi lideri olarak ön plana çıkıyor. İKİ ÜLKE DE ALTINCI KEZ KUPADA Hırvatistan Milli Takımı, 6. kez Dünya Kupası'nda mücadele ediyor. Organizasyon tarihinde 23 maç yapan Hırvatlar, bu maçlardan 11'ini kazandı, 4'ünden beraberlikle, 8'inden de mağlubiyetle ayrıldı.

Son Dünya Kupası'nda final oynayarak tarihinin en büyük başarısını elde eden Hırvatistan, final maçında Fransa'ya 4-2 kaybetti. Hırvatistan, Dünya Kupası tarihi boyunca 35 gol attı, kalesinde 26 gol gördü. FAS İKİNCİ KEZ GRUPTAN ÇIKMA PEŞİNDE Dünya Kupası'na daha önce 5 kez katılan Fas, tarihinde ikinci kez grup aşamasını geçmek istiyor. Organizasyon tarihinde 16 maça çıkan Fas, bu müsabakalardan 2'sini kazandı, 5'inden beraberlikle, 9'undan mağlubiyetle ayrıldı. Fas, Dünya Kupası tarihi boyunca 14 gol attı, kalesinde 22 gol gördü. Son olarak Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 Dünya Kupası'na katılan Fas, grubunda oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Fas, İran ve Portekiz'e 1-0'lık sonuçla mağlup olurken, İspanya ile 2-2 berabere kaldı.

FAS'IN KADROSU Kaleci: Yassine Bounou (Sevilla), Munir Mohamedi (Al Wehda), Ahmed Reda Tagnaouti (Wydad Casablanca) Defans: Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Noussair Mazraoui (Bayern Münih), Nayef Aguerd (West Ham United), Badr Benoun (Katar), Romain Saiss (Beşiktaş), Yahia Attiyat Allah (Wydad Casablanca), Jawad El Yamiq (Valladolid), Achraf Dari (Brest) Orta saha: Sofyan Amrabat (Fiorentina), Abdelhamid Sabiri (Sampdoria), Selim Amallah (Standard Liege), Azzedine Ounahi (Angers), Bilal El Khannouss (Genk), Yahya Jabrane (Wydad Casablanca) Forvet: Hakim Ziyech (Chelsea), Abde Ezzalzouli (Osasuna), Zakaria Aboukhlal (Toulouse), Sofiane Boufal (Angers), Ilias Chair (Queens Park Rangers), Youssef En-Nesyri (Sevilla), Walid Cheddira (Bari), Abderrazak Hamdallah (El-Ittihad)

HIRVATİSTAN'IN KADROSU Kaleciler: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Ivo Grbic (Atletico Madrid), Ivica Ivusic (Osijek) Savunma: Josip Stanisic (Bayern Münih), Borna Sosa (Stuttgart), Josko Gvardiol (Leipzig), Dejan Lovren (Zenit), Borna Barisic (Rangers), Domagoj Vida (AEK), Josip Juranovic (Celtic), Martin Erlic (Sassuolo), Josip Sutalo (Dinamo Zagreb) Orta Saha: Luka Modric (Real Madrid), Mateo Kovacic (Chelsea), Marcelo Brozovic (Inter), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Kristijan Jakic (Eintracht Frankfurt), Lovro Majer (Rennes), Luka Sucic (Salzburg) Forvet: Ivan Perisic (Tottenham), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Marko Livaja (Hajduk Split), Bruno Petkovic, Mislav Orsic (Dinamo Zagreb), Ante Budimir (Osasuna).

MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ Fas ile Hırvatistan, Dünya Kupası tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Daha önce iki ülke arasındaki tek maç Aralık 1996'da oynandı ve 2-2 sona erdi.

Hırvatistan, Dünya Kupası'nda Afrika temsilcilerine rakip olduğu iki maçı toplam altı gol atarak kazandı ve bu karşılaşmalarda gol yemedi (4-0 vs Kamerun & 2-0 vs Nijerya).

Dünya Kupası'nda altıncı kez boy göstermeye hazırlanan Fas, 1986'dan bu yana hiçbir turnuvada gruptan çıkamadı.

Oynadığı son 10 Dünya Kupası maçının sadece birini kazanabilen Fas (2B 7M), bu süreçte sadece 1998'in grup aşamasında İskoçya'yı mağlup etti (3-0).

Dünya Kupası tarihinde 14 gol atan Fas, bu gollerin 13'ünü akan oyunda kaydederken; diğer golü 2018'de korner organizasyonu sonucunda İspanya filelerine gönderdi (Youssef En-Nesyri).