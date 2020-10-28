Fas Dışişleri Bakanı: "Batı Sahra'da konsolosluk açan ülke sayısı 15 oldu"

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Zambiya ve Esvatini'nin El-Uyun'da konsolosluk açması münasebetiyle düzenlenen törende konuşan Burita, "Uyun'da 8 ve Ed-Dahle'de 7 olmak üzere Batı Sahra'da konsolosluk açan ülkelerin toplam sayısı 15'e ulaştı." dedi.

Burita, Afrika kıtasının batısından 6, orta kesiminden 5, güneyinden 3 ve doğusundan da 1 devletin Batı Sahra'da diplomatik temsilciliği bulunduğunu kaydetti.

- BAE de Batı Sahra'da konsolosluk açmaya hazırlanıyor

Öte yandan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamada, Fas Kralı 6. Muhammed'in Abu Dabi Veliahd Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamaya göre, Al Nahyan görüşmede, Kral 6. Muhammed'e, ülkesinin, Uyun'da konsolosluk açmayı planladığını iletti.

Fas Kralı ise "Fas'ın toprak bütünlüğünü destekleyen bu tarihi karardan" ve BAE'nin Batı Sahra'da konsolosluk açacak ilk Arap ülkesi olmasından ötürü Al Nahyan'a teşekkürlerini sundu.

Son olarak cuma günü Burkina Faso, Gine-Bissau ve Ekvator Ginesi Dahle'de konsolosluk açmıştı. Böylelikle Gambiya, Gine, Cibuti ve Liberya'dan sonra Dahle'de konsolosluk açan ülkelerin sayısı 7'ye yükselmişti. Fildişi Sahili, Komorlar, Gabon, Sao Tome ve Principe, Orta Afrika Cumhuriyeti ile Burundi de 2019 sonu ile 2020 başlarında Uyun'da konsolosluk açmıştı.

Fas'ın, Batı Sahra'nın kendi egemenliğinde olduğunu hukuki olarak belgelemek amacıyla hazırladığı ve ülkenin deniz sınırını Batı Sahra'yı kapsayacak şekilde genişleten 2 yasa tasarısı, İspanya ve Polisario Cephesi'nin karşı çıkmasına rağmen Fas Temsilciler Meclisi tarafından 22 Ocak'ta onaylanmıştı.

- Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de, BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.