Fas, Cezayir ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

AA

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 36 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam ölü sayısı 1614'e yükseldi.

Fas'ta 1517 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 88 bin 203'e, iyileşen sayısı da 1442 artışla 68 bin 970'e ulaştı.

- Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Kovid-19 nedeniyle 8 kişinin daha hayatını kaybettiği, 242 kişinin enfekte olduğu bildirildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 1620'ye, vaka sayısının 48 bin 496'ya çıktığı ve 34 bin 204 kişinin ise sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

- Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 5 kişinin daha hayatını kaybettiği, 547 kişide virüs tespit edildiği, 426 kişinin iyileştiği duyuruldu.

Açıklamada, toplam can kaybının 246'ya, vaka sayısının 24 bin 857'ye, iyileşenlerin sayısının 8 bin 765'e ulaştığı aktarıldı.

- Yemen

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan açıklamada, 2 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği bildirildi.

Ülkede toplam vaka sayısının 2 bin 13'e, iyileşen hasta sayısının 1215'e ulaştığı kaydedilen açıklamada, virüs kaynaklı can kaybının 583 olduğu aktarıldı.

Bu verilerin, Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolü altındaki bölgeleri kapsamadığı bilgisi paylaşıldı.

Son olarak 18 Mayıs'ta açıklama yapan Husiler, ellerinde tuttukları bölgelerde 4 kişiye virüs bulaştığını, bunlardan birinin öldüğünü duyurmuştu. O günden bu yana salgın rakamlarını açıklamayan Husiler, kontrollerindeki bölgelerde yaşanan sağlık dramına dair gerçekleri gizlemekle suçlanıyor.

,Khalid Mejdoup