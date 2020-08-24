Fas Başbakanı Osmani: "Siyonist yapıyla normalleşmeyi reddediyoruz"

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Fas'taki koalisyon hükümeti lideri Osmani, başkanlığını yaptığı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin düzenlediği etkinlikte konuştu.

Osmani, Filistin halkının haklarına saldırının Fas'ın kırmızı çizgisi olduğunu söyleyerek, ülkesinin İsrail ile BAE arasında imzalanan normalleşme anlaşmasını reddettiğini ve Siyonist oluşumla yapılacak tüm normalleşme çalışmalarına karşı olduğunu belirtti.

Başbakan Osmani, "Siyonist yapıyla normalleşme, Filistin halkının haklarını daha çok ihlal etmesi için bir teşviktir." dedi.

Osmani, normalleşme anlaşması karşısında Fas'ın yönetimi ve halkıyla Filistin'in yanında durmaya devam ettiğini vurgulayarak, bölgeyi Yahudileştirme çabalarına, Filistinlilerin ve Kudüslülerin haklarının ihlal edilmesine, Mescid-i Aksa'nın ve Kudüs'ün İslami kimliğinin yok edilmeye çalışılmasına karşı çıktıklarını kaydetti.

Bu konuda verilen her türlü tavizin Fas tarafından reddedildiğini dile getiren Osmani, İslam ümmetinin, ilk kıble ve üçüncü harem olması sebebiyle Mescid-i Aksa'yı ve Kudüs'ü savunması gerektiğini sözlerine ekledi.

- BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde de İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

,Ekrem Biçeroğlu