Fas Başbakanı el-Osmani: "Seçim sonuç tutanaklarının teslim edilmemesi, gerçek sonuçları bilme imkanı tanımıyor"

AA

Gece geç vakitlerde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan el-Osmani, "Çok önemli sayıda seçim bölgelerinde seçim tutanaklarının partilerin temsilcilerine ve adaylarına teslim edilmediğine ilişkin haberler bizim için sürpriz oldu" dedi.

"Tutanaklar olmadan seçim sonuçlarını düşünemeyiz" diyen el-Osmani, seçimlere ilişkin görüşleri söyleyebilmek için hala tutanakları beklediklerini, bunların teslim edilmemesinin hukuka aykırı bir davranış ve kabul edilmez olduğunu vurguladı.

Osmani, partilerin temsilcilerine seçim tutanaklarının teslim edilmemesinin seçimlerin gerçek sonuçları hakkında kesin bilgi elde etme imkanı tanımadığını kaydetti.

Partisinin (PJD) genel sekreterliğinin perşembe günü istisnai bir toplantı düzenleyeceğini duyuran Osmani, konuya ilişkin olabildiğince veri elde etmek istediklerini söyledi.

Başbakan ve PJD Başkanı Sadeddin el-Osmani'nin söz konusu açıklamaları, ilk elden gelen sonuçlara göre partisinin oy oranlarında oldukça gerilerde olduğunun anlaşılması üzerine yaptığına dikkat çekiliyor. Kesin olmayan ilk sonuçlara göre PJD'nin, ülkenin kuzeyindeki Tanca, Tatvan ve el-Araniş gibi kentlerde başarısız olduğu belirtiliyor.

36 milyon nüfuslu Fas’ta resmi verilere göre yaklaşık 18 milyon seçmen bulunuyor. Temsilciler Meclisi'nde görev yapacak 395 milletvekilinin belirleneceği seçimlerde bu sene 3 milyondan fazla kişi ilk kez sandık başına gidecek.

Ülkede seçim yarışında öne çıkması beklenen partiler arasında Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD), Milli Bağımsızlar Birliği (RNI), Asalet ve Çağdaşlık Partisi (PAM) ile İstiklal Partisi yer alıyor.

Mevcut koalisyon hükümeti PJD (125 milletvekili), RNI (37 milletvekili), Halk Hareketi (27 milletvekili), Sosyalist Birlik (20 milletvekili) ve Anayasal Birlik (23 milletvekili) partilerinden oluşuyor. Muhalefet kanadında ise PAM (102 milletvekili), İstiklal Partisi (46 milletvekili), İlerleme ve Sosyalizm (12 milletvekili), Sol Federasyon (2 milletvekili) yer alıyor.

12 bölgenin olduğu Fas'ta, gayriresmi seçim sonuçlarının bu gece yerel saatle 00.00'da açıklanması bekleniyor.