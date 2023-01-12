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Fas, Afrika Uluslar Futbol Şampiyonası’na katılmayacak

Fas, diplomatik ilişkilerinin kopuk olduğu Cezayir'de düzenlenecek Afrika Uluslar Futbol Şampiyonası’na gidecek oyuncularını taşıyan uçağa, ev sahibi ülkenin "hava sahasını açmaması" nedeniyle katılmayacağını duyurdu.

Giriş: 12.01.2023 - 19:55 | Güncelleme: ABONE OL
Fas, Afrika Uluslar Futbol Şampiyonası’na katılmayacak
AA

Fas Futbol Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, milli takım oyuncularının 10 Ocak'ta Cezayir'e gitmeye hazırlandığı ancak Fas Hava Yollarına ait uçağın, Konstantin kentindeki havalimanına uçuşuna izin verilmediği belirtildi.

Uçuş izni verilmemesi nedeniyle milli takım kadrosunun Cezayir'e gidemediği aktarılan açıklamada, dolayısıyla Fas Milli Takımının Afrika Uluslar Futbol Şampiyonası'na katılmayacağı kaydedildi.

İlki 2009’da düzenlenen Afrika Uluslar Futbol Şampiyonası'na bu yıl Cezayir ev sahipliği yapacak. Afrika'dan 18 ülkenin milli takımlarının yer aldığı turnuva, yarın Cezayir-Libya maçıyla başlayacak ve 4 Şubat'ta sona erecek.

Cezayir ile diplomatik ilişkileri kopuk olan Fas makamları, grup maçlarının yapılacağı Konstantin kentine gidecek milli takımı taşıyacak uçak için Cezayir'in hava sahasını açmasını şart koşmuştu.

Cezayir ile Fas arasındaki diplomatik ilişkilerin askıya alınmasıyla 22 Eylül 2021'den bu yana iki ülke karşılıklı olarak hava sahalarını sivil ve askeri uçuşlara kapatmıştı.

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