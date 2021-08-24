Fas açıklarında 5 günde 438 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA

Fas resmi ajansı MAP, askeri bir kaynağa dayandırdığı haberinde, sahil güvenlik birimlerinin Akdeniz ve Atlas Okyanusu'nda 19-23 Ağustos'ta gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Haberde, söz konusu dönemde Fas açıklarında 438 düzensiz göçmenin kurtarıldığı ve yapılan ilk yardım müdahalesinin ardından göçmenlerin ilgili makamlara teslim edildiği kaydedildi.

Fas makamları 20-23 Temmuz tarihlerinde de çoğunluğu Afrika uyruklu 368 düzensiz göçmenin kurtarıldığını açıklamıştı.

Her yıl binlerce düzensiz göçmen daha iyi yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor, bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.