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Fas, 2030 Dünya Kupası için İspanya ve Portekiz'le ortak aday!

Fas, 2030 Dünya Kupası'nı organize etmek için İspanya ve Portekiz'in daha önce açıkladığı ortak adaylığa dahil olacağını duyurdu.

Giriş: 15.03.2023 - 01:05 | Güncelleme: ABONE OL
Fas, 2030 Dünya Kupası için İspanya ve Portekiz'le ortak aday!
AA

Ruanda'nın başkenti Kigali'de düzenlenen Afrika Futbol Konfederasyonu'nun (CAF) ödül töreninde Fas Eğitim ve Spor Bakanı Şakib Benmoussa tarafından okunan Fas Kralı 6. Muhammed'in mesajında, Fas'ın İspanya ve Portekiz ile birlikte 2030 Dünya Kupası'nı organize etmek için ortak adaylık sunacağı belirtildi.

Fas resmi haber ajansı MAP'ın haberine göre, Kral 6. Muhammed, İspanya-Portekiz-Fas ortak adaylığının "Afrika ve Avrupa arasında, Akdeniz'in güneyi ve kuzeyi arasında, Afrika, Arap ve Avrupa-Akdeniz dünyaları arasında bir birliği temsil edeceğini" savundu.

Fas Kralı'nın mesajında, 2030 Dünya Kupası adaylığı için ayrıca "Afrika ve Avrupa'nın en iyilerini bir araya getirecek, deha, yaratıcılık, deneyim ve kaynakların bir ittifakını gösterecek bir adaylık" ifadesi kullanıldı.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda 4. olarak tarihi bir başarı elde eden Fas Milli Takımı'nı da kutlayan Kral 6. Muhammed, ülkesinde futbolu "başarı ve sürdürülebilir bir insani kalkınma olarak gördüklerini" kaydetti.

Fas Kralı mesajında, "Futbol bir tutku ve yaratıcı yeteneğin ifade ediliş tarzı olmanın yanı sıra gelecek vizyonu, verimli ve şeffaf yönetim ve altyapı ile insan sermayesine yatırımdır." değerlendirmesinde bulundu.

İspanya ve Portekiz geçtiğimiz yıl 2030 Dünya Kupası için ortak adaylık kararı alırken, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Portekiz Başbakanı Antonio Costa Ukrayna'nın da buna dahil olması için destek verdiklerini açıklamıştı.

Ancak son dönemlerde İspanya, Portekiz ve Fas'ın ortak adaylık için görüşmeler yürüttüğüne ilişkin iddialar basında yer almıştı.

2030 Dünya Kupası'nı organize etmek için Arjantin, Şili, Uruguay ve Paraguay'ın da ortak adaylığı bulunurken turnuvaya ev sahipliği yapacak ülkenin 2024'te duyurulması bekleniyor.

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