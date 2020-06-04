Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi, kapılarını yeniden ziyarete açıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 13 Mart'ta ziyarete kapanan hayvanat bahçesi, kontrollü sosyal hayata geçilmesinin ardından yeniden ziyaretçi kabul etmek için tüm hazırlıklarını tamamladı.
Yarından itibaren yeni normallerle birlikte ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nden yapılan açıklamada, parkın ziyarete kapalı olduğu süreçte hayvanların bakımının en iyi şekilde yapıldığı kaydedildi.
Ziyarete kapalı olunan dönemde sadece ziyaretçi kabul edilmediği, bunun dışında çalışmaya ara verilmediğine dikkat çekilen açıklamada, "Şimdi güzel günler yeniden geldi ve tüm sakinleriyle Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı ziyaretçilerini bekliyor." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, normalleşme sürecinde Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler ve uyulması gereken kurallara işaret edilerek, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının ve maske kullanımının son derece önem taşıdığı vurgulandı.
- Biletler internetten satın alınacak
Sosyal teması en aza indirmek için normalleşme sürecinde parka giriş biletlerinin sadece www.biletix.com üzerinden online olarak satın alınabileceği aktarılan açıklamada, şöyle devam edildi:
"Açık bilet satışa sunulmayacak. Ziyaret etmek istediğiniz tarihi seçerek biletinizi satın alabileceksiniz. Giriş biletinizi sadece seçtiğiniz tarihte kullanabileceksiniz. Parkımızın açılışının ilk aşamasında sadece sınırlı sayıda ziyaretçi parkımıza giriş yapabilecektir. Parkımızda aynı anda maksimum 900 ziyaretçiyi ağırlayacağız. Bu sayede, parkımızdaki insan sayısını yönetebileceğiz. Aynı zamanda hem ekibimizin ve ziyaretçilerimizin hem de hayvanlarımızın sağlığını korumuş olacağız."
Yeni dönemde parkın çalışma saatlerinin de kısaltıldığı ve bu süreçte 11.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyarete açık olacağı belirtilerek, "Parkımıza yapılan ziyaretlerde maske kullanımı hem ziyaretçilerimiz hem de çalışanlarımız için zorunlu olacaktır. Parkımızda yer alan kapalı alanların tümü ziyarete kapalı olacak. Bu kapsamda Cüce Maymun Evi, Sürüngen Evi ve Akvaryuma ziyaretçi alınmayacak." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, park içerisinde yer alan kafelerin sadece açık alanlarda hizmet vereceği ve oturma alanlarının da sosyal mesafe kurallarına göre düzenleneceği kaydedilerek, tren turu, oyun parkı, çocuk etkinliklerinin geçici olarak hizmet vermeyeceği bildirildi.
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