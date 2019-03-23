Galatasaray'ın efsane başkanlarından Faruk Süren, Mustafa Cengiz ve yönetiminin ibra edilmemesini değerlendirdi. Süren, TRT Spor'a yaptığı açıklamada "Çok gergin bir hava vardı. 42 kişi konuştu, 42 kişinin 40'ı başkanın aleyhinde konuştu. Başkanın böyle bir şeyi sezmesi lazımdı. Kötü oldu. Yine bir seçime gidilecek. İbra olmamak hoş bir şey değil. Ben Mustafa Cengiz ile özel görüştüm. Bundan sonra seçim sürecine gireceğiz. Şampiyonluğa giderken seçim sürecine girmek olumsuz etkileyebilir. Hocamızı etkileyebilir. Hocayı etkilerse takımı da etkiler. Şu anda bir başkan adayı yok. Kimse böyle bir şey beklemiyordu. Başkanın bu süreci iyi idare etmesi gerekiyordu" ifadelerini kullandı.