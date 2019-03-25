25 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda Mustafa Cengiz'in idari yönden ibra edilmemesinin yankıları sürüyor. Eski başkanlardan Faruk Süren, toplantıda yaşananları Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'e anlattı. İşte Süren'in açıklaması:
"Kanunda 'çift ibra yoktur' diyor. Ancak 'örneğin bir Galatasaray gibi veya diğer kulüpler için çift ibra uygulaması yapabilir’ diyor kanunda... Sedat Doğan kürsüde başkana seslenerek, olağanüstü seçim kararı alması yönünde uyarıda bulundu. Dolayısıyla seçim koyarsan ibra ederiz manasını çıkardım ben de o söylemden... Çünkü o ibra etmeyenlerdendi ve kürsüde de etmeyeceğini belirtti zaten... Ben de o havayı görerek başkana şöyle bir öneride bulundum: “Bu riske girme, iş kötüye gidiyor. Genel kurulda böyle bir atmosfer var. İleri tarihli bir seçim tarihi koy. De ki, “Takım şampiyonluğa gidiyor, sekteye uğratmayalım. Haziran’da bir seçim yapacağım, siz de gelirsiniz beni sevmiyorsanız seçmezsiniz.” Böylelikle ibrasızlık gibi bir hadiseyle karşı karşıya kalmazsın gibi bir öneride bulundum. Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Kaan Kançal da vardı. Ancak başkan bunu benimsemedi. İbranın neticesini bekledi ve böyle oldu.
Bu Galatasaray için kötü oldu. Tabii ki genel kurul en üst yetkili kurumdur. Bence bu rasyonel değil, duygusal bir hareket oldu.
İbra edilmesi lazımdı. Bir başkanı beğenmeyebilirler ama bunun başka yolları var. Tüzüğümüz gayet açık... Üyelerin yüzde 10’u kadar imza toplayıp seçime götürebilirsin kulübü... Eğer o kadar gücün varsa topla 1100 civarında üyeyi, çağır noteri yine seçime götür. Ancak böyle kaotik bir şekilde ibra etmemek veya ibrayı tehdit gibi kullanmak son derece yanlış..."
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