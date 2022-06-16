Ankara’da gerçekleştirilen TFF Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurul öncesi, MKE Ankaragücü Başkanı Koca basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mehmet Büyükekşi ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Koca, “Biz Mehmet Bey ile Genel Kurul öncesi iki defa Kulüpler Birliği’nde değerlendirme toplantısı yaptık. Kendisi bir sunum yaptı. Kulüplerin önerileriyle ilgili bir toplantı oldu. Biz kulüplerin yaşadığı sıkıntıları çok anlaşılabilir bir dille başkan adayına ilettik. O da kendisinin bu işte duyarlı olduğunu ve kendisi de bir yıl önce bu sorunların altına imza attığını söyledi. Bu sorunları bildiği için sorunlar Kulüpler Birliği ve federasyonun el ele vererek çözeceği ile ilgili taahhütte bulundu. Şöyle bir durum söz konusu, Mehmet Bey burada olağanüstü genel kuruldan dolayı 1 yıl burada kalacak ve bir yılda çözüleceği ile ilgili sorumluluğunun olduğunu söyledi ve bu anlamda da meseleyi ciddi şekilde eğilip çözüm odaklı olacağını ama bunun hep beraber yapılması gerektiğini özellikle söyledi. Kulüpler de sonuna kadar futbol adına yapacağınız her şeyde arkanızda olacağı ile ilgili taahhütte bulundum” ifadelerini kullandı.
Futbolda yabancı oyuncu tartışmalarına dair de görüşlerini aktaran Başkan Koca, “Çeşitli tartışmalar oldu. Ben farklı bir tartışma içerisine girdim. Normalde kulüplerin talebi bir önceki statünün devam etmesi. 8 yabancı ile oynama ama 8 yabancı oyuncu derken sadece dört futbolcu alıyoruz. Bunun ben doğru olmadığını söyledim. Ne kadar futbolcu alıyorsak; aldığımız futbolcunun oynaması gerektiğine inandık. Sayı düşebilir; 12 olabilir, 11 olabilir, 10 olabilir ama kaç futbolcu alıyorsak onun tamamını oynayabilir zemine oturtması gerekir. Yoksa parasını verip atıl beklettiğimiz oyuncuların kulüp bütçelerine büyük yük getirdiğini söyledim. Meseleyi tartışacaklarını söylediler. Ben meselenin bir şekilde çözüleceğine inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.
Yeni sezonda yapılacak transferlere yaklaşık 4 ay önceden hazırlıklara başladıklarını vurgulayan Faruk Koca, “Biz 5 futbolcu aldık. Transfere en hazırlıklı kulüplerden biriydik. Yaklaşık 3-4 aydır ekibimiz dünyada futbolcu izliyorlardı. Bunlarla ilgili 2'şer, 3'er ve 4'er alternatiflerimiz vardı. Şu anda da o süreç yoğun bir şekilde devam ediyor. Görüşmelerimiz de neticelenirse önümüzdeki hafta birçok oyuncunun geleceğini düşünüyoruz. Ana omurganın kurulacağını düşünüyoruz” diye konuştu.
HEDEFLERİNİ ANLATTI
Ankaragücü’nün yeni sezonda hak ettiği yerin ligde üst sıralar olduğunu aktaran Koca, “Taraftarımızın beklentisi çok yüksek değil, ben taraftar gruplarımız ile görüşüyorum. Beklentiniz nedir dediğimde, ‘ligde kalmak’ diyor. Ben de inşallah taraftarımızın beklentisine cevap vereceğimize inanıyorum ama bizim hedefimiz daha yukarılarda olmaktır. Bana soru sorulduğunda zirve neyse odur diyorum. Diğer takımlar için de aynı şey geçerli sadece Ankaragücü için geçerli değil. Bizde Ankaragücü’nü hak ettiği yere getirmek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz” cümlelerine yer verdi.
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