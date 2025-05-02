Yaşanan olumsuz hava şartlarından dolayı limanın geçmişte büyük zarar gördüğünü kaydeden Trabzon Merkez Su Ürünleri Faroz Balıkçı Barınağı Kooperatif Başkanı Mehmet Candeğer "Daha önce olumsuz hava şartlarından dolayı limanımızda büyük tahribatlar oluştu. Olumsuz hava şartlarının ilkinde 3, ikinci hava koşullarında 2 teknemiz batmıştı. Bunun yanı sıra onlarca ağlarımız denize gitti büyük maddi hasarlar oluştu. Balıkçılarız denize çıkamadılar. İlkinde üç arkadaşımız ikincisinde ise iki arkadaşımız denize sürüklendi. Bir arkadaşımızın kolu, köprücük kemiği kırıldı. Bir arkadaşımız iki teknenin arasına sıkıştı, böbreğinin birini kaybetti. Maalesef böyle kazalar da yaşadık. Konuyla ilgili Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı ile yapılan istişareler sonucunda limanımızın arka kısmı tamamen beton bloklarla yenilenecek. Dev dalgalar bize büyük zararlar verdi. Büyük teknelerimiz battı, hasar büyük oluşunca sağ olsun devletimiz bize sahip çıktı. Çalışmalara başlandı betonların dökülmesi için şantiye kuruluyor. Tahminimiz çalışmalar iki yıl sürecek, iki yılın sonunda teslimi yapılacak" dedi.