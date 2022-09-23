Faroe Adaları - Türkiye maçı için geri sayım başladı. UEFA Uluslar Ligi C Ligi'nde 5 maça çıkan A Milliler 4 galibiyet 1 beraberlik alarak 13 puanla grupta lider konumunda. Faroe Adaları - Türkiye maçına kısa bir süre kalırken maçın hangi kanaldan, şifresiz olarak yayınlacağı merak konusu oldu. Peki Türkiye-Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta? Milli Maç hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...