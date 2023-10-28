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        Haberler Yaşam Farklı saç stilinin kişiyi çarpıcı bir şekilde değiştirdiğini gösteren fotoğraflar

        Farklı saç stilinin kişiyi çarpıcı bir şekilde değiştirdiğini gösteren fotoğraflar

        Saç kesimi ve rengi, pek fark edilmese de görünüş üzerinde ciddi bir etki yaratır. Üstelik sadece bu da değil, yeni saçlar kişinin ruh halini yükselttiği gibi tazeleyici enerjisiyle yeni bir başlangıç hissi de verir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2023 - 01:03 Güncelleme: 28.10.2023 - 01:03
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        • 1

          “Açık mı koyu mu? Hangisi bana daha iyi görünüyor?”

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          "Saçımı kendim kestim."

        • 3

          "Bir şey yaptım! Yaş 47."

        • 4

          "Saçımın otuz yılda nasıl değiştiğini göstermek istiyorum."

        • 5

          “Şimdilik uzatsam mı yoksa son saç kesimine devam mı etse diye düşünüyorum.”

        • 6

          “Hangi saç uzunluğu benim için en iyisi? Kısa mı, orta mı, uzun mu?”

        • 7

          "İlk defa saçıma şekil verdim ve ilk defa çılgına dönüp saçımı kısa kesmeye karar verdim! Audrey Hepburn kesimi yapmaya çalıştım.”

        • 8

          "Yüzümün kısa saç kesimi için fazla şişman olduğunu her zaman biliyordum ama kısa saç resmine aşık oldum ve aklımdan çıkaramadım."

        • 9

          "Bugün dürtüsel olarak büyük bir hamle yapmaya karar verdim!"

        • 10

          "Öncesi ve sonrası."

        • 11

          "Saçımın tamamını kestim… çok çelişkili! Şu anda yapabileceğim çok fazla saç modeli yok.

        • 12

          "Bana en çok hangi renk yakışıyor?"

        • 13

          "Saçımı kestim."

          Kaynak: Reddit, Pakibu

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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