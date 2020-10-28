Farklı kültürleri tanımak için Türkiye'yi 2 kez dolaştı, 56 ülke gezdi - BİTLİS

AA

Reklamcılık ve medya sektöründe çalışan ve yaklaşık 10 yıl futbol hakemliğini yapan Bozaslan, Anadolu'nun insan hikayelerini yazmaya karar vererek gezilerine başladı.Gittiği şehirlerin spor tutkusunu ve kültürünü araştıran, mutfağını test eden, gezilecek yerlerin fotoğraflarını çeken Bozaslan, deneyimlerini kişisel blogu, seyahat dergileri, gazete ekleri ve sosyal medyada yazarak meraklılarına anlattı.

Yeni çıkaracağı "Türkiye'de Ölmeden Önce Görülmesi Gereken Yerler" adlı kitabının hazırlıklarına başlayan Bozaslan, bu kapsamda Bitlis'e gelerek "yeryüzü cenneti" olarak nitelendirilen Nemrut Krater Gölü ile sonbaharın en güzel yaşandığı yerlerden biri olan Hizan ilçesini gezdi.

- "56 ülkede 250'den fazla şehir görme fırsatım oldu"

Bozaslan, AA muhabirine, yıllardır profesyonel olarak gezdiğini, gittiği yerleri fotoğraf ve videolarla ölümsüzleştirdiğini söyledi.Dolaşmayı, yeni kültüler öğrenmeyi, farklı bölgelerdeki insanlarla tanışmayı sevdiğini belirten Bozaslan, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin tüm illerini iki defa gezdim. Aynı zamanda 56 ülke ve 250'den fazla şehir görme fırsatım oldu. Amerika kıtası haricinde her yeri gezdim diyebilirim. İkinci kitabımın hazırlıkları kapsamında Türkiye'yi tekrar gezmeye başladım. Bunu yayımlayıp okurun beğenisine sunacağım. Seyahat ederken hep yeme, içme, gezme akıllara gelir. Buna bir de insan tanımanın önemli bir faktör olduğunu düşünerek yeni bir soluk getirmek istedim. 71 insan üzerine bir kitap hazırlamıştım. Bu sene de gezilecek yerler adına bir kitap düzenliyorum. İnşallah sene bitmeden tamamlamayı düşünüyorum."

- "600'den fazla mutfak kültürü deneyimledim"

Gezerken insanlarla empati yapmayı öğrendiğini ifade eden Bozaslan, sokaklarda gördüğü insanlardan çok şey öğrenildiğini vurguladı.Gezerken tanıdığı insanların hayatında önemli izler bıraktığını aktaran Bozaslan, şunları kaydetti:"600'den fazla mutfak kültürünü deneyimledim. Yurt dışında gezmek çok farklı ama son zamanlarda yeni tip koronavirüsten dolayı gezemiyoruz. Türkiye'de yaklaşık 200 kilometrede farklı kültürler görülebiliyor. Örneğin Karadeniz gibi bir kültürden Doğu Anadolu kültürüne yakın mesafeyle geçebiliyorsun. İnsanların şive ve giyim tarzları, hatta binalar bile değişiyor. Yurt dışında bunu öbek öbek deneyimliyoruz. Doğası ayrı, kültürü ayrı ve mimari yapısı için ayrı bir yere gitmek zorunda kalıyorsun."

- "Türkiye'yi Türkiye sınırından çıkmadan tanıyamazsınız"

Türkiye'yi gezmenin çok şey kazandırdığını vurgulayan Bozaslan, "Türkiye'yi Türkiye sınırından çıkmadan tanıyamazsınız. 56 ülke gezerken her biriyle Türkiye'yi kıyaslıyorum. Yurt dışındaki örneklerde bizden daha iyi olan şeyler var, bizde de onlardan iyi olan şeyler var. Ama kendi iç huzurumdan inanılmaz eminim ki Türk insanının merhameti, umudu ve hoşgörüsü hiçbir yerde yok." dedi.