Farklı kıtalarda sergileniyor

Lara Kamhi, üretimleri ve uluslararası başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Kamhi, 'Melted Realities' adlı eseriyle 3 Aralık 2021 - 5 Ocak 2022 arasında İstanbul Arnavutköy'deki Padre'de gerçekleşen 'Yours Truly' başlıklı karma sergiye katılıyor. Herkesin kabul gördüğü bir baba evi olarak kurgulanan sergi, Seyhan Musaoğlu küratörlüğünde, Space Debris organizasyonuyla gerçekleşiyor.
Lara Kamhi'nin dil ve iletişim üzerine, çeviride ortaya çıkan boşluğa odaklanarak yürüttükleri bir araştırma olan 'The Lost Storytellers' projesi, kültürler arasında daha fazla anlayış ve daha iyi iletişim sağlamayı amaçlıyor. Projenin, 14 Aralık 2021'den itibaren önce İstanbul'da, sonrasındaysa Lahey, Bristol, Amsterdam ve Zürih'te devam edecek sergileri kapsamında, Lara Kamhi'nin de aralarına dahil olduğu 3 sanatçının hazırladığı posterler, şehirlerin kamusal alanlarında görülebilecek. Kamhi'nin tasarladığı 'Adalet Evrenin Ruhudur' başlıklı poster adını, Ömer Hayyam'ın, temel bir insanlık kavramı olan 'adalet' aracılığıyla her şeyin birbirine bağlı olduğunu öne süren sözünden alıyor. Sergide yer alan diğer posterler ise, aynı zamanda 'The Lost Storytellers' projesini başlatan yönetmen Oliver Guy Watkins'in ve Hollandalı ikili Ciofi'nin imzasını taşıyor.
Lara Kamhi'nin, Güney Koreli ödüllü grafik tasarımcı Daeki Shim ile ortak tasarımı 'Mise en Abyme' ise Korea Society of Typography'nin yaklaşık 120 tasarımcı ve sanatçının katılımıyla düzenlediği 'Singing Words, Singing Writings' başlıklı sergiyle 20 Aralık 2021 - 20 Ocak 2022 arasında Metaverse'de sanatseverlerle buluşacak. İkilinin poster çalışması, 22 - 26 Aralık 2021 arasında ise Seul Tasarım Festivali kapsamında COEX Hall C'deki aynı başlıklı Metaverse sergisinde de görülebilecek. Katılan tüm sanatçıların, seçtikleri K-Pop şarkı sözlerini poster haline getirdiği sergi kapsamında Kamhi ve Shim, Park Hyo Shin'in "Goodbye" adlı şarkısından "Durmuş bir ekranda, bana yaz gibi gülümsüyorsun" cümlesini seçtiler.
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