Farklı kaynama hikayeleri: Neden su sessizce kaynarken süt taşar?

SÜTÜ ISITTIĞIMIZDA NE OLUR?

Süt kaynadığında içindeki protein ve yağlar bir araya gelerek katılaşırlar, bununla birlikte jel benzeri bir tabaka oluşur. Isıyla beraber bu jelimsi tabaka yukarı doğru çıkar. Kabın alt kısmı çok sıcak olduğu için su buharı oluşur ve jel tabaka buharın rahatça yukarı çıkmasına izin vermez. Bu durum, köpük oluşturarak sütün taşmasına yol açar. Yani, süt kaynarken içerisindeki suyun buharlaşması, hacminin genişlemesine ve sütün taşmasına sebep olur.