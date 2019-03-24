24 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yarın oynanacak Moldova maçı öncesi A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve golcü oyuncu Burak Yılmaz, Yeni Eskişehir Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.
Şenol Güneş'in açıklamaları:
"Yarınki maç önemli. Diğer rakiplerin de beklentisi var. Ciddi bir maç oynayacağız. Bir adım daha atmak istiyoruz. Zor maç olacak. Kağıt üstünde daha iyi görünmenin faydası yok saha içinde daha iyi görünmek istiyoruz. 3 puanı almak istiyoruz."
"Epureanu bildiğim kadarıyla kadroda yok. İyi bir oyuncu, iyi bir karakter. Ağır sakatlıklar geçirdi. Moldova için önemli bir oyuncu zaten kaptan. Ama Moldova'da diğer oyuncular da göreve hazır diye düşünüyorum."
"Şu an Emre, Gökhan, Mahmut'un sıkıntıları var. Dün Ozan'ın antrenmanda ağrısı vardı. Ciddi boyutta değil ama rahatsızlığı olan, yorgunluğu olan arkadaşlar var."
Burak Yılmaz'la ilgili soruya Şenol Güneş: "Yaş olarak bir yere gelince insan deneyim kazanıyor. Madem ki yola çıkmışsın, Avrupa Şampiyonası'nı görenin bir daha görmesi lazım. Dünya Kupası ayrı bir dünya, orada da olmak isteriz."
"Farklı bir oyun formatıyla oynayabiliriz. Onun için sakatlıklara göre hamle yapacağız. İnşallah yanılmayız. İyi kapanan ve kontra ataklarla iyi çıkan bir ekip. Tüm bunlara hazırlıklı olmalıyız."
"Dorukhan için biz yapmadık, kendisi yaptı. Söyleyeceğimiz her laf onun gerisinde kalır. O da oynamaya aday bir oyuncu. Bu kadar kısa bir zamanda hem kendi takımında, hem milli takımda oynamak onun için önemli, Eskişehir için de önemli. Eskişehir bir futbol kenti."
Burak Yılmaz'ın açıklamalar:
"2017'den bu yana daha çok maç oynadım, kendimi daha tecrübeli buluyorum. Burası milli takım, hepimizin hayalleri ve olmak istediğimiz yer. Ben bu formayla her zaman çok heyecanlıyım. Yarınki maç için de çok umutluyum. İnşallah istediğimiz sonucu alırız."
"Milli takımın kadrosuna bakmadan her zaman umutlu olmalıyız. Şu an çok iyi bir ortam olduğunu düşünüyorum. İlk maçta da bunu yansıttık. Basını fazla takip etmiyorum ama bu arayı milli hafta yapma konusunda bizlere destek oldunuz. Teşekkür ediyorum."
"Emre abi benden daha tecrübeli, duygularını kontrol edebilen biri. Hocaya yardımcı olmak açısından onun daha büyük rolü var. Ama ben de hocamı uzun zamandır tanıyorum. Gerçekten güzel bir ortam, hava var. Sizin de katkınız var. İnşallah yarın da gereğini yaparız."
"Uzun vadede hedef Avrupa Şampiyonası'na gitmek. Orada olur muyum, bilmiyorum, yetişmeyebilir ama dışarıdan da olsa hedefim takıma destek olmak."
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