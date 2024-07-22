Farkındalık için kuruyan gölde halk oyunu oynadı

Cıvıl cıvıl bir ortamdı. Ama maalesef bu gölü bu hale getirdiler. Bu gölü bu hale getirenler, suçlular demiyorum; sebep olanlar parmak kaldırsın lütfen. Utanmayın. Bu utanılacak işi, zamanında siz yaptınız. Bu utanç duvarını siz yıktınız, bu hale getirdiniz. Hiç olmazsa şimdi parmağınızı kaldırın da bu toplum sizi görsün, tanısın. Kaçmayın. Kuşlar cıvıl cıvıl ötüyordu, kuşlar kayboldu, balıklar öldü" dedi.