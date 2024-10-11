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        Haberler Sağlık Farkındalık için harekete geçildi! Kız Kulesi'ne pembe kurdele - Haberler | Sağlık Haberleri

        Meme kanserinde farkındalık için Kız Kulesi'ne pembe kurdele asıldı

        "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" etkinlikleri kapsamında Üsküdar'daki Kız Kulesi'ne pembe kurdele asıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 10:24 Güncelleme: 11.10.2024 - 10:24
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        Farkındalık için harekete geçildi! Kız Kulesi'ne pembe kurdele
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        Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesince düzenlenen etkinlikte, döviz ve pankartlarla meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekildi.

        Meme kanserinin sembolü haline gelen pembe kurdele Kız Kulesi'ne, hastane yöneticileri, onkoloji hekimleri, sağlık çalışanları ve katılımcılarca asıldı.

        Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Genel Cerrahi ve Meme Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Deniz Böler, AA muhabirine, farkındalık ayında meme kanserine dikkati çekmek istediklerini söyledi.

        Tarihi ve mekansal özellikleri olan pek çok anıtta pembe kurdele etkinliklerinin sürdüğünü anlatan Böler, "Biz de İstanbul'da hem İstanbul'un simgelerinden birisi olan hem de kızları ve kadınları temsil eden Kız Kulesi'nde böyle bir etkinlik yapmayı amaçladık. Bizim hedefimiz meme kanserine dikkati çekmek, bu konudaki farkındalığı arttırmak" dedi.

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