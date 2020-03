AA

"Farkında olmadan telif hakkınız çalınabilir" uyarısı - MALATYA



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- GESAM Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nezih Demirtepe'nin sanat eserlerini incelemesi- Nezih Demirtepe ile röportaj

"Farkında olmadan telif hakkınız çalınabilir" uyarısı- Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği, telif hakkı konusunda geniş kitleleri bilgilendirmeyi amaçlıyor- GESAM Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nezih Demirtepe:- "Çoğu kitleler telif haklarını bilmemekte. Bu kapsamda GESAM, üniversitelere telif hakları konulu ders konulması için çalışıyor"- "İnsanlar bazen telif hakkının çalındığının bile farkında değil. Bazı sergilere gidiyoruz, bir sergi eseri var, bir de onu kopya etmeyi amaçlayan kötü niyetli insanlar var. Cep telefonu ile fotoğrafını çekiyor, o eseri kopyalayarak daha sonra altına kendi imzasını atıyor" Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nezih Demirtepe, telif hakkı konusunda çoğu kişinin bilgi sahibi olmadığını belirterek, bu konuda geniş kitleleri bilgilendirmeyi amaçladıklarını söyledi.Demirtepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, GESAM'ın, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünün 27 meslek birliğinden biri olduğunu söyledi.GESAM olarak yurt genelinde düzenledikleri konferanslarla telif haklarıyla ilgili bilgilendirme yaptıklarını anlatan Demirtepe, "Çoğu kitleler telif haklarını bilmemekte. Bu kapsamda GESAM, üniversitelere telif hakları konulu ders konulması için çalışıyor. Adalet Bakanlığı ise Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere Fikri ve Sınai Haklar adıyla özel mahkemeler kuruyor. Burada izinsiz kopyalamayla alakalı hak takibi yapılıyor." diye konuştu.Birliğin, Ankara'da 1986 yılında kurulduğunu ve birçok ilde temsilciğinin bulunduğunu aktaran Demirtepe, şöyle devam etti:"Malatya dahil 57 ilde temsilciliğimiz var. Güzel sanatların her dalında, resim, heykel, fotoğraf, terzilik mesleği dahil telif haklarının korumasını amaçlıyoruz. Biz insanların yaptığı sanat eserlerinin başkası tarafından kopyalanmasını önlemek için sanatçıları, sanatçı olduğunu belirten kişilerin GESAM'a üye olmasını istiyoruz. Biz onların hak takibini yapıyoruz. Sanatçı, eseri yaptığı tarihte GESAM'a bir kopyasını verirse ve o eser 3 yıl sonra başka bir sanatçı duyarlılığı göstermeyen kişi tarafından kopyalanır ise, GESAM'a eserinin örneğini verdiği tarihten bu yana olan süredeki hakkını faiziyle alması amacıyla Fikri ve Sınai Hakları Hukuk Mahkemesine dava açıyoruz. Açtığımız davalarda kazanma oranı yüzde yüze yakın. İnsanın hakkının çalınmasına engel oluyoruz. "- "İnsanlar bazen telif hakkının çalındığının bile farkında değil"Demirtepe, eserlerin kötü niyetli kişiler tarafından kopyalanmasının önüne geçmek için çalıştıklarını ancak özellikle internet aracılığıyla kopya üretimin yapıldığını söyledi."İnternette benim fotoğrafım var, siz bunu indirip kopyalıyorsunuz. Biz buna dur demek istiyoruz." diyen Demirtepe, şöyle konuştu:"İnsanlar bazen telif hakkının çalındığının bile farkında değil. Bazı sergilere gidiyoruz, bir sergi eseri var, bir de onu kopya etmeyi amaçlayan kötü niyetli insanlar var. Cep telefonu ile fotoğrafını çekiyor, o eseri kopyalayarak daha sonra altına kendi imzasını atıyor. Bizim sanatçılara önerimiz, eserlerinin fotoğraf makineleriyle başkaları tarafından izinsiz çekilmesine müsaade etmemeleri. O çeken kişi iyi niyetle çekmeyebilir, o an anlayamazsınız."Demirtepe, telif hakkının öneminin yaygınlaşmasını istediklerinin belirterek, "Türkiye çapında 1804 üyemiz, Malatya'da ise şu an 18 üyemiz var. Hakkari, Şırnak dahil Türkiye'nin 81 vilayetinde etkinlik yapıyoruz." ifadelerini kullandı.