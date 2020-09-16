Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Akasya Mahallesi'ndeki sokak kedileri, sokak ortasından geçen bir fareyi fark edince etrafını çevirdi.

DHA'nın haberine göre küçük fareyi çevreleyen kediler, dokunmak istedi. Ancak buna karşılık veren fare, kedileri korkutmayı başarabildi.

Korkup, kaçmaya başlayan kedi, küçük fare tarafından bir süre kovalandı.

Farenin aradan sıyrılarak kurtulmasıyla son bulan görüntüler, amatör bir kamera tarafından anbean kaydedildi.