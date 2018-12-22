22 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Kolombiya'da, ikisi gazeteci üç Ekvadorlu'yu kaçırdıktan sonra infaz eden eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) barış anlaşmasını kabul etmeyen militanlarının elebaşı Walter Patricia Arizala öldürüldü.
Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, güvenlik güçlerinin, ülkenin güneyinde Ekvador sınırında düzenlediği operasyonda, her iki ülkede de en çok arananlar listesinde bulunan ve bölgedeki uyuşturucu trafiğini kontrol eden "Guacho" kod adlı Arizala'nın ölü ele geçirildiğini duyurdu.
Yerel idarecilerle bir araya gelmek için Medellin kentinde bulunan ve operasyonun sona ermesiyle basın mensuplarının karşısına geçen Duque, "Bugün Kolombiya'nın kahramanları harika bir operasyona imza attılar. Bölgedeki savcılık ve üst düzey yetkililerle konuştum. Guacho'ya batakhanesinde son verildi. Kolombiya'nın kahramanları Guacho'yu etkisiz hale getirdi." dedi. AA'nın haberine göre; Duque, operasyonların süreceğini vurguladı.
DAHA ÖNCE AĞIR YARALANMIŞTI
Ekvador ile Kolombiya arasında yüksek dağlar, nehirler ve sık ormanların bulunduğu bölgedeki uyuşturucu ticaretinin önemli bölümünü kontrol eden ve son dönemde ciddi güvenlik sorunlarına yol açan Arizala'nın, geçen eylül ayında düzenlenen operasyonda ağır yaralandığı açıklanmıştı.
Bu gelişme de Duque tarafından duyurulmuş, daha sonra Guacho kod adlı Arizala'nın öldürüldüğüne dair haberler çıkmış ancak doğrulanmamıştı.
FARC'IN OLİVER SİNİSTERRA CEPHESİ
FARC'ın muhalifleri tanımlamasını reddeden ve örgütün daha önce bölgede faaliyet gösterdiği Oliver Sinisterra cephesi olduklarını belirten Arizala ve adamları mart ayının sonunda Ekvador'un El Comercio gazetesinin şoförü ve iki muhabirini bu ülkenin kuzeyinde kaçırmıştı.
Grubun, rehineleri nisan ayında infaz etmesi ve sonrasında yaşanan diplomatik gerginlik iki ülkenin arasında soğuk rüzgarlar esmesine neden olmuştu. Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, ülkesini Kolombiya ve Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasında yürütülen barış görüşmelerinin ev sahipliği ve garantörlüğünden çekmişti.
Ekvador'da yürütülen soruşturmalarda ise ordu içinde Guacho ve grubuna mühimmat sağladıkları tespit edilen çok sayıda asker tutuklanmıştı.
EKVADOR DEVLET BAŞKANI MORENO'NUN SES KAYITLARI
El Comercio gazetesinin şoförü, muhabiri ve foto muhabirinin öldürülmesi ile ilgili tartışmalar iki hafta önce Kolombiya Başsavcılığından Claudia Carrasquilla'nın Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonunda (IACHR) yaptığı açıklama ile yeniden alevlenmişti.
Carrasquilla, Ekvador'da tutuklu diğer militanların salıverilmesini isteyen Guacho ve grubunun, Ekvador hükümeti ile bu yönde bir pazarlık gelişmediği için rehineleri öldürdüğünü belirtmişti.
Birkaç gün önce de iki ülke basınında Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno'nun, bu yönde bir pazarlığı reddettiğini ortaya koyan ses kayıtları yayımlanmıştı.
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