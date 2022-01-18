Yaklaşık 7 aydır 'DJ Artz' lakaplı müzik prodüktörü Efe Çelik ile aşk yaşayan Farah Zeynep Abdullah, Instagram hesabından gerçekleştirdiği soru-cevap etkinliğiyle bilinmeyenlerini anlattı. Abdullah, bir takipçisinin, "Yeni dizin var mı?" sorusuna cevap verdi.
"YAPAMIYORUM!"
Oyuncu, "Ben her hafta üç saatlik bir bölüm içinde olmak istemiyorum, yapamıyorum." diyerek, gelecek sezonda herhangi bir televizyon dizisinde yer almayacağını ifade etti.
"YEŞİLÇAM HAYRANI DEĞİLİM"
Bir kullanıcının, "Yeşilçam'da hayran olduğun bir ünlü var mı?" sorusunu da yanıtlayan Farah Zeynep Abdullah, "Hiç Yeşilçam hayranı değilim." dedi.
"İSTEMEYEN EVLENMESİN"
Ünlü oyuncu, daha önce, "Sizce evlilik kaç yaşında olmalı?" sorusuna ise, "Evlilik bir seçim aslında artık. Olup, olmaması kişiye bağlı... Dolayısıyla bunun bir yaşı var mı, ondan emin değilim. İsteyen evlensin, istemeyen evlenmesin. Evlilik, bir seçim artık bu dünyada." şeklinde yanıt vermişti.
AŞKINI İLAN ETTİ
31 yaşındaki Farah Zeynep Abdullah, sevgilisinin elini tuttuğu bu fotoğrafı 1 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşarak, aşkını ilan etmişti. Takipçileri, ünlü oyuncuya, "Mutluluklar" mesajları yağdırmıştı.
SEVGİLİSİNİ YALNIZ BIRAKMAMIŞTI
Abdullah, daha önce ise köpeklerinin kavgasını ayırırken sakatlandığını duyurmuştu. Sağ el serçeparmağı kırılan Abdullah, Instagram hesabından paylaşımda bulunmuştu.
Konuyla ilgili açıklama yapan oyuncu, "Eylül'le Boldi kavga ederken araya girdim. Serçe parmağım kırıldı, başparmak tırnağım çıktı. Onu da diktiler. Olaylar olaylar..." ifadelerini kullanmıştı.
Müzisyen DJ Artz da bu süreçte Abdullah'ı hastanede yalnız bırakmamıştı.
"ÇALDIĞIN O KALBİ YERİNE KOY LÜTFEN"
Ardından Zeynep Abdullah, sevgilisiyle birlikte çekilen eski bir pozunu Instagram'dan yayınlayarak, kural bozmuştu. Abdullah, gönderisine, Aleyna Tilki'nin "O Sen Olsan Bari" şarkısının "Çaldığın o kalbi yerine koy lütfen!" sözlerini not düşmüştü.
'DJ Artz' ise oyuncunun paylaşımına, "İlk kavgada arşivlenir." şeklinde esprili bir yorum yapmıştı.
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