"BERGEN'İ OYNAYACAKSAN ONA BENZEYECEKSİN"

Öte yandan daha önce "Bergen" filmi ile ilgili konuşan Zeynep Abdullah, "Bu film tam olarak bir yapım tasarım harikası. Sadece benim oynamam değil, tüm ekibin birleştiği an... Tabii ki ‘Bergen’ filminde Bergen’i canlandırıyorsam Bergen’e benzeyeceğim. Makyajından, açısına kadar her şeyi içeren bir konu..." demişti.