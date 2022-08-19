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Farah Zeynep Abdullah'a hastane odasında doğum günü - Magazin haberleri

Farah Zeynep Abdullah'a hastane odasında doğum günü

17 Ağustos'ta 33 yaşına basan Farah Zeynep Abdullah, doğum gününü hastane odasında geçirdi. Ünlü oyuncu için hemşireler sürpriz kutlama gerçekleştirdi

19.08.2022 - 18:38 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Son olarak rol aldığı sinema filmi "Bergen" ile adından söz ettiren Farah Zeynep Abdullah, hastanelik oldu.

    Ateşi yükselen oyuncu, doğum gününü de hastanede geçirdi. 33. yaşını kolunda serum ile karşılayan Farah Zeynep için hemşireler sürpriz kutlama organize etti.

  • "ATEŞLİ BİR DOĞUM GÜNÜ!"

    Ünlü oyuncu da o anları, "Ateşli bir doğum günü!" notuyla sosyal medya hesaplarından paylaştı. Takipçileri Farah Zeynep Abdullah'a, "Geçmiş olsun." mesajları yağdırdı.

  • "BERGEN'İ OYNAYACAKSAN ONA BENZEYECEKSİN"

    Öte yandan daha önce "Bergen" filmi ile ilgili konuşan Zeynep Abdullah, "Bu film tam olarak bir yapım tasarım harikası. Sadece benim oynamam değil, tüm ekibin birleştiği an... Tabii ki ‘Bergen’ filminde Bergen’i canlandırıyorsam Bergen’e benzeyeceğim. Makyajından, açısına kadar her şeyi içeren bir konu..." demişti.

  • "BAZEN ÖYLESİNE PAYLAŞIMLAR YAPIYORUM"

    Ayrıca Twitter hesabını aktif kullanan ünlü oyuncu, "Ben çok ciddi şeyler de anlatıyorum ama bazen tamamen öylesine tweet’ler paylaşıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

  • 'BERGEN' FİLMİ HAKKINDA

    Önce kezzapla bir gözü kör edilen, sonra da öldürülen Belgin Sarılmışer'in hayat hikâyesini beyazperdeye yansıtan 'Bergen'i Mehmet Binay ile M. Caner Alper yönetti. Filmde Bergen’i ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah canlandırdı. Yapımcılığını Mine Şengöz, senaristliğini Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz'un üstlendiği 'Bergen'de başrolleri Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran paylaştı.

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