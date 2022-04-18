Gerçek ortaya çıktı

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Farah Zeynep Abdullah'ın 'Bergen'in sanıldığı gibi ortak yapımcısı olmadığı ortaya çıktı. Abdullah'ın adının jenerikte 'ortak yapımcı' olarak yazmasının nedenini filmin ortak yapımcısı Alp Çağrı Günal açıkladı; "Projeye kattığı ekstra değer karşılığında verilen bir teşekkür." 'Bergen'in 15 Nisan'a kadar olan süreçte yaklaşık 78 milyon lira aktardığı sinema salonu işletmecileri filmin kendileri için neler ifade ettiği Habertürk aracılığıyla dile getirdi; "ilaç gibi geldi"

2022'de 204 film gösterime girdi.

Bu filmleri toplamda 17.476.358 kişi izledi.

En çok bilet, 15 Nisan’a kadar olan süreçte 5.307.686 kişinin izlediği 'Bergen' için kesildi.

Filmin hasılatı ise 155.693.073 lira.

'Bergen'in gişesi sadece yapımcıları için özel anlamlar içermiyor. Film, sinema sektöründe filmlerin izleyiciyle buluşması noktasındaki son halka olan sinema salonu işletmecileri için de oldukça özel anlamlara sahip.

'Bergen', 204 filmin toplam gişesinin % 30.3'ünü alarak sinema salonu işletmecilerine yaklaşık 78 milyon lira aktardı.

Bir yandan pandeminin, diğer yandan dijital platformların etkisiyle zor günler geçiren sinema salonu işletmecilerinin yüzü 'Bergen' ile güldü.

'Bergen', aynı zamanda pandemi nedeniyle yeni film üretimi konusunda çekimser davranan yapımcılara "İzleyiciler, yeni dönem için hazırlar" mesajı verdi. Aynı 'Bergen' bunun yanı sıra dijital platformlara içerik üretmeye meyilli olan yapımcılara şu mesajı da verdi; "Filmlerin ana vatanı sinema solanlarıdır. İyi bir içerik, en kötü günlerde bile izleyicilerle sinema salonlarında buluşabiliyor."

Sinema salonları işletmecileri, "ilaç gibi geldi" dedikleri 'Bergen'in kendileri için neler ifade ettiğini Habertürk'e anlattı.

Ve bir dipnot: 'Bergen'de adı 'ortak yapımcı' olarak da geçen Farah Zeynep Abdullah, bir başrol oyuncusunun elde ettiği kazançlara sahip olmasının ötesinde maddi kazançlara sahip değil. Jenerikte adının ortak yapımcı yazmasının nedeni, Abdullah’ın filme kattığı değerin ödüllendirilmesi için kendisine verilen bir teşekkür niteliğinde.

Sinema salonları işletmecileri 'Bergen'in kendileri neler ifade ettiğini şöyle yorumladı:

SİSAY (Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği) Genel Sekreteri Fevzi Genç

Sizin de bir haberinizde belirttiğiniz gibi pandemi öncesi izleyici sayılarını yakaladık. Pandemi etkisinin sıfırlandığını söyleyebiliriz. Hatta izleyicilerin sinemayı özlediğini söylemek daha doğru olur. Burada şunu söylemek istiyoruz; 2019 yılına göre kıyasladığımızda daha az bir içerikle neredeyse aynı izleyici sayısına ulaştık. Bunda tek başına ‘Bergen’ filminin payı % 30'dan fazladır. Pandemi sonrası sinemalarımızı açtığımız günden beri söylediğimiz gibi sinemamızda izleyici değil, yerli üretim problemimiz var. Bundaki en büyük etken de yapımcılarımızın ve sanatçılarımızın tercihlerini dijital platformlardan yana kullanması olmuştur. Ancak, sinema çok dinamik bir sanat dalı. Böyle dönemlerde her zaman cesur, sinema aşığı yapımcı ve sanatçılar ortaya çıkmıştır. 'Bergen', filmi bunun en güzel örneğidir. ‘Bergen’, filmi yerli film üretimini tekrar eski günlerine döndürecek bir tetikleyici olduğu gibi biz sinema salonu işletmecilerine de büyük moral verdi. Yapımcının cesareti ve inadı olmasaydı ‘Bergen’, filmi de belki dijital platformlara kayacaktı. Böylesi bir inanmışlığı yürekten alkışlıyoruz.

Yunus Erdem (Özdilek Holding Sinema Operasyonları Müdürü)

Pandemi nedeniyle maddi – manevi olarak büyük bir yıkıma uğramıştık. ‘Bergen’, sinema salonlarına ekstra bir rahatlama sağladı. Bizler ‘Bergen’in başarılı bir gişe yapacağını tahmin ediyorduk ama açıkçası bu kadar çok izleneceğini tahmin etmiyorduk. Bu nedenle ‘Bergen’, tüm sinema sektörüne ilaç gibi geldi.

Ahmet Fırat Yılmaz (Ağrı Haspark Sineması İşletmecisi)

Bilindiği üzere sinema salonları için işler durgun bir seyir halindeydi. Koronavirüs ve dijital platformlardan dolayı insanlar sinemayı unutmuştu. ‘Bergen’ ile nefes aldık. 4 yıllık bir çalışmanın ürünü olarak izleyiciyle buluşan film hem sinema salonlarına nefes aldırdı hem de kadınlara yönelik şiddetin altını çizdi. Bu iki nedenden dolayı son zamanların en ciddi çalışması 'Bergen' oldu. 'Bergen', kadınlara yönelik şiddetin altını çizerek toplumsal yaralarımızdan birinin Belgin Sarılmışer aracılığıyla yeniden sorgulanmasını misyon edindi.

İzleyicilerin ilgisine bu kadar mazhar olan bir filmi üretenlerin kazancı elbette tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de merak konusu.

155.693.073 liranın tamamı ‘Bergen’in yapımcısının değil. Yarısı, yukarıda da belirttiğim gibi filmi izleyiciyle buluşturan sinema salonu işletmecilerinin.

Yapımcının hanesinde bulunan diğer 78 milyon lira ise net kâr değil.

Yapımcının kârı, filme harcanan para çıktıktan sonra anlaşılıyor. 'Bergen' için harcanan para, turne ve reklam harcamalarının henüz bitmemesinden olsa gerek henüz açıklanmadı ama anladığımız kadarıyla epeyce yüksek.

Yapımcı demişken gelelim Farah Zeynep Abdullah'ın 'Bergen'deki rolüne. Daha doğrusu Abdullah'ın jenerikte adının karşısında 'ortak yapımcı' da yazmasına.

Bu konuyu filmin ortak yapımcısı Alp Çağrı Günal'a sordum. Günal, şöyle anlattı: Farah Zeynep Abdullah, adı ortak yapımcı yazdığı için, başrol oyuncularının sektör teamülleri gereği zaten aldığı gişe payı gibi bonuslar haricinde ilave bir maddi karşılık, ortaklık payı vb. almadı. Bunu daha çok, bir biyografi filminde yükün tümüne yakınını taşıyan oyuncunun projeye kattığı ekstra değer karşılığında verilen bir teşekkür gibi düşünebilirsiniz. Yurt dışında da bu title, işin doğasına uygun filmlerde 'Executive Producer' olarak birçok oyuncuya veriliyor.

Özet olarak Farah Zeynep Abdullah’ın adının karşısında 'ortak yapımcı' yazmasının nedeni filme kattığı değerin ödüllendirilmesiyle sağladığı manevi kazanç. Abdullah, sanıldığı gibi filmin maddi anlamda ortak yapımcısı değil.