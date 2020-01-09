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Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO),küresel gıda fiyatlarının Aralık 2019'da aylık bazda yüzde 2,5, geçen yılın tamamında ise 2018'e göre yüzde 1,8 arttığını bildirdi.

Gıda Fiyat Endeksi, geçen ay 181,7 puana ulaşarak, Aralık 2014'ten bu yanaki en yüksek noktayı gördü.

FAO'dan yapılan açıklamaya göre, uluslararası pazarlarda tahıl, bitkisel yağ, süt ürünleri, et ve şekerden oluşan 5 ana gıda maddesinin fiyatlarının ve ticaretinin takibiyle ölçülen Gıda Fiyat Endeksi, Aralık 2019'da bir önceki aya göre yüzde 2,5 artarak 181,7 puana ulaştı. Bu yükselişte bitkisel yağ fiyatlarındaki artış etkili oldu.

Bu değerle Gıda Fiyat Endeksi, Aralık 2014'ten bu yanaki en yüksek seviyesine çıktı.

Endeks, 2019 genelinde bir önceki yıla göre yüzde 1,8 artış göstererek 171,5 puan seviyesine geldi.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, Aralık 2019'da bir önceki aya göre yüzde 9,4 artarken, Şeker Fiyat Endeksi yüzde 4,8 yükseldi.

Süt Fiyat Endeksi söz konusu dönemde aylık yüzde 3,3, Tahıl Fiyat Endeksi yüzde 1,4 artış kaydetti. Et Fiyat Endeksi ise değişim göstermedi.