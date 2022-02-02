“Fantastik İkona” filtresi Pera Müzesi'nde

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi büyük ilgi gören “İstanbul’da Bu Ne Bizantinizm!”: Popüler Kültürde Bizans sergisi kapsamında “Fantastik İkona” filtresini Instagram kullanıcılarıyla paylaştı. Bizans İmparatoriçesi Theodora’dan ilham alan filtre, sanatçı Meltem Şahin tarafından tasarlandı ve geliştirildi.

“Fantastik İkona” filtresi, kullanıcıları dönemin karakteristik özelliklerini taşıyan sanal bir kurgunun parçası haline getiriyor. Pera Müzesi, eğlenceli tasarımıyla dikkat çeken “Fantastik İkona” filtresiyle sanatseverlerin Instagram arşivine sergiden bir anı ekliyor. “Fantastik İkona” pozlarını Instagram’da paylaşmak isteyenler filtreye Pera Müzesi’nin Instagram hesabından ulaşabiliyor.

“Fantastik İkona” filtresinde mor ve sarı renkler öne çıkıyor. Bizans Dönemi’nde Ioustinianos ve Theodora’nın mozaiklerinde de kullanılan mor, hanedanlığı; sarı ise kutsalın rengi altını temsil ediyor. Dönem mimarisindeki kemerli yapılar ve iyonik düzen, Pera Müzesi’nin ambleminin de yer aldığı, bugün Laleli’de bulunan damla motifli Theodosios sütunlarıyla yansıtılıyor.

Adını Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Panorama romanında geçen “İstanbul’da bu ne bizantinizm!” ifadesinden alan ve Bizans’ın popüler kültürdeki temsillerini bir araya getiren “İstanbul’da Bu Ne Bizantinizm!”: Popüler Kültürde Bizans sergisi, 6 Mart’a kadar Pera Müzesi’nde görülebilir.

Pera Müzesi Salı’dan Cumartesi’ye 10.00-19.00, Pazar günleri ise 12.00-18.00 saatleri arasında gezilebilir. Cuma günleri “Uzun Cuma” kapsamında 18.00-22.00 arası tüm ziyaretçiler, Çarşamba günleri ise “Genç Çarşamba” kapsamında tüm öğrenciler müzeyi ücretsiz ziyaret edebilir.