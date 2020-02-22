22 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Leblebitaş Mahallesi’ndeki vatandaşlar, yarın oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi evlerini tuttukları takımların rengine boyadı. Mahallede kıraathane olmadığından dolayı vatandaşlar maçı izleyemezken, maçı izlemek için ise ilçe merkezine ya da kent merkezine gidiyorlar. Gidemeyen vatandaşlar ise televizyonda skorları takip ediyorlar ya da özet görüntüleri izlemekle yetiniyorlar.
"DERBİNİN HEYECANINI KÖYDE YAŞIYORUZ"
Köy sakinleri olarak çocuğundan yaşlısına futbolu çok sevdiklerini belirten Mehmet Aktaş, "Bu hafta sonu derbi olduğu için birçok kişi evlerini sarı-kırmızıya ve sarı-laciverte boyattı. Derbinin heyecanını köyde yaşıyoruz fakat maçı izleme ihtimalimiz yok. Gidemiyoruz çünkü köyümüzde kıraathane ya da kahve yok. Diyarbakır merkez de uzak olduğu için gidemiyoruz. Anlayacağınız maçtan haberimiz var ama gidemiyoruz" dedi.
"SKORLARI TELEFONDAN YA DA TELEVİZYONDAN TAKİP EDİYORUZ"
Evini tuttuğu takım olan Galatasaray'ın renklerine boyatan Mehmet Emin Gezer de, "Görüyorsunuz biz fanatik Galatasaray taraftarıyız, evimizi de sarı-kırmızıya boyattık. Üç büyüklere sizin aracılığınız ile sesleniyorum. Bizlere yardımcı olsunlar, top ya da halı sahamız yok. Top oynayamıyoruz. Derbiler oluyor onları bile izleyemiyoruz. İmkanımız yok ki şehir merkezine gidelim. Hep skorları telefondan ya da televizyondan takip ediyoruz, öyle bilgimiz oluyor" diye konuştu.
"ŞEHRE GİDENE KADAR YER KALMIYOR"
Fenerbahçe’yi çok sevdiğini belirten Mustafa Aktaş ise, "Fenerbahçe-Galatasaray maçı en büyük derbi maçıdır. Bundan dolayı takımımızı ve Fenerbahçe’yi seviyorum. Evimi de sarı-laciverte boyadım. Boyadım ama bu maçları bir türlü izleyemiyoruz. Köyde yayıncı kuruluş olmadığı için izleyemiyoruz. Şehir merkezi de bize 60 KM uzak. Şehir merkezine ya da ilçe merkezine gidene kadar kıraathanelerde yer kalmıyor ve bir türlü izleyemiyoruz. Ondan dolayı ya köyümüzde evimizi boyuyoruz ya da cep telefonu ve televizyondan skorları görüyoruz. Burada bulunanlar küçük çocuklardan dedelere kadar hepsi futbolseverler. Futbolu seviyoruz ama top sahamız bile yok. Futbol oynayacağımız yer olmadığından üç büyük takımlara çağrım bizim köyümüze futbol sahası yapmalarını rica ediyorum" şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!