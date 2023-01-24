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Famara Diedhiou sezon sonuna kadar Granada’ya kiralandı

Alanyaspor, Famara Diedhiou’nun İspanyol ekibi Granada’ya sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı

Giriş: 24.01.2023 - 21:11 | Güncelleme: ABONE OL
Famara Diedhiou sezon sonuna kadar Granada’ya kiralandı
İHA

Alanyaspor'da Famara Diedhiou sezon sonuna kadar Granada'ya kiralandı.

Corendon Alanyaspor tarafından yapılan Dieghiou'nun transferi ile ilgili yazılı açıklamada, “Futbolcumuz Famara Diedhiou 2022-2023 sezonu sonuna kadar İspanya’nın Granada takımına kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni takımında başarılar dileriz” ifadeleri yer aldı. 2025 yılına kadar Alanyaspor ile sözleşmesi bulunan Famara Diedhiou bu sezon 2’si Süper Lig, 1’i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere yalnızca 3 maçta forma şansı yakalamıştı.

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