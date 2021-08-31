Fenerbahçe'den Portekiz'e! Açıklandı

Fenerbahçe'den ayrılan genç stoper Gürkan Başkan, Portekiz ekibi Famalicao'ya transfer oldu. Famalicao, 19 yaşındaki genç stoper ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Gürkan Başkan, imza töreninin ardından yeni takımının formasıyla poz verdi.

Fenerbahçe'nin Gürkan Başkan'ı geri alma opsiyonu bulunuyor.