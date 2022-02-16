Falyalı cinayetinde 2 zanlının tutukluluk süresi uzadı

AA

Falyalı cinayeti zanlıları V.S. ve M.Ç, yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlıların tutukluluk süreleri, çıkarıldıkları Girne Kaza Mahkemesi'nde 8'er gün uzatıldı.

Mahkemeye bilgi veren Polis Müfettişi, olayda kullanılan silahların yanı sıra şahısların giydiği kıyafetler ve kamera kayıtlarıyla ilgili tahkikatın devam ettiğini kaydetti.

Müfettiş, olayda kullanılan silahlarla bulunan bir tabancanın, Ankara'da bir yaralama olayında da kullanıldığının tespit edildiğini söyledi.

Olayla ilgili 300'den fazla görüşme yaptıkları, 100 civarında ifade alındığı ve zanlıların kaçtığı bölgelerden de 80 kamera kaydı toplandığı bilgisini paylaşan Müfettiş, incelemelerin sürdüğünü kaydetti.