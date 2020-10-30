Falken 4 mevsim, test sonuçlarında "örnek lastik" olarak değerlendirildi

Avrupa’da gerçekleştirilen dört mevsim lastiği testinde Falken Euroall Season AS210, "örnek lastik" olarak seçildi.
Falken markasının Türkiye distribütörlüğünü yapan AKO Grup'tan yapılan açıklamaya göre, Avrupa'da gerçekleştirilen dört mevsim lastik testinde, Falken Euroall Season AS210, 205/55/R16 ebadında test edilen toplam 32 lastikte beşinci sırayı alarak "örnek lastik" ödülünü almaya hak kazandı.
Bağımsız test sürücüleri, dengeli sürüş özelliklerine sahip bir marka profiline sahip Falken’in, her türlü hava koşulunda dengeli yol tutuşu, suda kızaklamada üstün performansı, yüksek kilometre kapasitesi ve uygun fiyat özellikleri, Euroall Season AS210’un güçlü yönleri olarak belirlendi.
Açıklamaya göre, test sürecinde, farklı markalardan lastikler ana test öncesinde ıslak ve kuru yollarda bir fren testiyle elemeye tabi tutuldu. Falken 100 km/saatlik ilk hızlarda ıslak yolda 51,3 metre ve kuru yollarda 42,7 metreye ulaştı ve listenin en üst üçte birlik kısmında yer aldı. Ana testte Falken lastikleri, beklenenden daha fazlasını verebildiğini kanıtladı.
Hesaplanan kilometre kapasitesi 67 bin 820 kilometre (km) olan Falken Euroall Season AS210, bu kategorideki en iyi değerin yaklaşık 7 bin kilometre gerisinde tamamladı. Bu sonuç, aynı zamanda "1.000 km başına fiyat" kategorisinde de karşılığını buldu ve kalitenin pahalı olmasına gerek olmadığı gerçeği diğer test kategorilerine de yansıdı.
Açıklamada yer alan bilgilere göre, örneğin ıslak yol yüzeyinde, Falken lastikleri 78 km/s'lik bir yüzey hızına ulaştı, bu da testte elde edilen en iyi değerden saatte üç kilometre fark olduğunu ve kış lastiklerinden bile daha üstün bir performansa sahip olduğunun göstergesi oldu.
Falken, ıslak sürüş pistinde de etkileyici sonuçlar elde etti. Bu kategorideki test galibi, 12,09 saniyelik tur süresine ulaşan Falken Euroall Season AS210'un yarım saniye önünde tamamladı. Islak koşullarda yol tutuşuna ek olarak, Falken lastikleri ayrıca karlı ve kuru sürüş koşullarında "iyi" test sonuçlarını elde etti.
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