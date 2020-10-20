Falezlerden düşerek mahsur kalan kişi kurtarıldı - ANTALYA

Muratpaşa ilçesi Falez 2 Parkı kısmında oturan ismi henüz öğrenilemeyen kişi, dengesini kaybederek kayalık alana düştü.Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kayalık alana inen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonunda sedyeye bağladıkları yaralıyı, denizde bekleyen bota indirdi.Deniz polisine ait botla Kaleiçi Yat Limanı'na götürülen yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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