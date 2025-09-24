Habertürk
        Falezlerden denize düşen kişi öldü | Son dakika haberleri

        Antalya'da falezlerden denize düşen kişi öldü

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden denize düşen bir kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2025 - 15:57 Güncelleme: 24.09.2025 - 15:57
        Falezlerden denize düşen kişi öldü
        Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi Işıklar Caddesi'ndeki falezler kısmından denize bir kişinin düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi. Bölgeye gelen deniz polisi, su yüzeyinde hareketsiz duran kişiyi bota alarak Kaleiçi Deniz Polis Noktası'na getirdi.

        Burada sağlık ekibince yapılan kontrolde üzerinden Kadir Orhanlı'ya (31) ait kimlik çıkan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

