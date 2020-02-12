Fenerbahçe'nin Kırklarelispor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahaya ilk kez 11'de çıkan Simon Falette açıklamalarda bulundu. Kanarya'nın devre arasında kadrosuna kattığı tecrübeli futbolcu, turu geçtikleri için mutlu olduğunu belirterek şunları söyledi: "Taraftarlarımızın önünde başlamak önemliydi. Tur atladık, bunun için çok mutluyum. Taraftarlarımıza gösterdikleri destekten ötürü teşekkür ediyorum. Biz iyi bir takımız, iyi oyuncularımız var. Daha önce oynadığım maç da iyi geçmişti. Ben buraya oynamaya geldim. Sahada olduğum sürece oynamaktan keyif alacağım."

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